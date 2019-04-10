法官：佔中三子呼籲逼爆金鐘堵路　已屬違法

案中各被告指他們參與的是「公民抗命」行動，其中陳健民自辯時強調行動對社會的阻礙符合比例，惟法官反駁指所謂符合比例的標準完全錯誤，且公民抗命本身並不是免卻刑責的理由，法庭在判斷由和平示威造成的阻礙是否合理時，會考慮《基本法》對公民權利的保護，因此不認同檢控會造成寒蟬效應，阻礙表達自由。



戴耀廷、陳健民及朱耀明的代表大律師指他們行動是為促進「公民覺醒」，並非要藉佔領癱瘓中環，法官就指公眾妨擾罪衡量標準並不是會否造成癱瘓，而是行為是否合理，三人採納的標準其實完全錯誤。他們呼籲人逼爆金鐘，並在添美道宣布佔中啟動時，是知曉佔領會對公眾造成嚴重不便，所造成的妨擾並不合理。



法官又指，公眾妨擾罪的定義是犯事者所做的事為法律所不容，並會不合理地對他人人身或財產造成危害，或阻礙他人行使權利。據終審法院案例，在決定行為是否法律不容時，若行為是和平示威，法庭判斷時就要考慮《基本法》對示威權利的保障。在此法定保障之下，法官不認同檢控會造成寒蟬效應窒礙發聲。



對於辯方曾指律政司選擇以普通法罪行提控，是違反涉及公民抗命案件的憲政原則，法官並不同意，並指選擇控罪是控方特權，就算辯方指控告公眾妨擾的最高刑罰，會較成文法罪行的罰則高，但最終判罰都是由法庭根據案情決定，不等於必定會重判。



邵家臻的大律師在審訊時指，邵所面對的煽惑他人作出公眾妨擾及煽惑他人煽惑公眾妨擾罪，是要邵為其他所謂被煽惑者之後的行為負責，因此並不合理，會阻礙公眾公開發表意見。法官不接納此說法，他採納控方大律師的見解，指煽惑他人犯法的罪行成立與否，並不在於被煽惑者有何行為而是要考慮其心態。法官以此為判斷標準，裁定有在涉案時間向公眾發言的被告罪成。



法官指，控方檢控並非如被告所言會限制和打壓公民抗命或人權，也不會造成被告所謂的寒蟬效應，而公民抗命也不是抗辯理由。控方能夠證明他們要佔據公眾道路的協議，按照他們意願進行，並造成不合理阻塞，已屬違法，他們不能埋怨控方控告他們串謀作出公眾妨擾罪。法官因此裁定今次檢控所採用的控罪全部都沒有違憲。