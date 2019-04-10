綠色先鋒：賞鳥得導　隨導賞團發掘城市生態

走向數棵看來平平無奇的葵樹，向葉底探頭一望，驚見一個黑影，隨即「嘩」聲四起，住在裏頭的果蝠動也不動，似乎其午睡未被打擾。這並非郊野，只是大埔廣福球場外的葵樹叢。要了解自然生態，不一定要攀山涉水，城市人跟隨導賞員走到大埔，放慢步伐，亦能發掘大家忽略的左鄰右里。



平常一隻鳥飛過，大家可能視而不見，但這個導賞團的團友卻異常敏感，一鳥一蟲亦要問到篤，在旁的導賞員有如人肉動物百科全書，向團友詳盡解釋。別以為這是成人的玩意，年紀最小的團友是只有4歲半的軒軒，其好奇心絕不比任何一位團友少，拿着掛在頸上的相機嚷着要看鳥。與兒子一樣，媽媽方女士亦是生態初哥，「上年報讀咗個生態導賞班，諗住學多啲之後帶阿仔去行，希望佢可以多啲接觸大自然，點知自己愈嚟愈有興趣。」她笑指首次實地考察時，發現雀鳥的神態非常有趣，自此便為之沉迷，經常與兒子看山玩水。眼見兒子同樣感興趣，令她十分欣慰。



僅次后海灣至沙頭角海一帶，大埔是全港第二大鷺鳥繁殖的地方，現時正值鷺鳥交配期，牠們都忙於四周找合適的木枝築巢。只是一條馬路之隔，大夥兒拿着相機，爭相用鏡頭留住這一剎，但並非人人都喜歡自己「鳥在咫尺」，有居民一臉不解問道：「咁污糟都影？」無他，鷺鳥聚集的大樹，附近的草叢與路上都糞迹處處，有團員亦提到居住的上水石湖墟有鷺鳥聚集，「夏天熱起上嚟，真係好大陣味。」



鷺鳥與街坊，一方要生存，一方要生活，兩者在廣福道與運頭角里互相「角力」。「就算居民會餵白鴿、鷺鳥，其實都干擾咗佢哋嘅生活。」長春社助理保育經理劉善鵬希望透過導賞，讓市民認識到城市內的珍貴生態，從而尊重各物種在這「城市森林」的生活，最終達致人禽共融。



他指以往的人都能與不同生物和諧共處，現代人卻過分在乎自己的生活，淡忘周遭環境是與其他生物共享，觸發食環署2017年修樹致16隻鷺鳥死亡的事件。他慨嘆道：「其實鷺鳥可以係一個環境健康指標，假如有日你再喺大埔見唔到佢哋，可能代表呢度已經污染到唔再適合人類居住。」

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