浸大生妙筆撰麵包師烘培夢　歌詞為寂寂無名者發聲

平凡都市人的背後有不為人知的故事，香港浸會大學人文及創作系開設的選修科目「歌詞創作班」，本學年修讀者訪問了34名在社會不同崗位工作的人士，然後將他們的故事寫成歌詞，今年的主題是「紅日」和「黑夜」，這些作品既為寂寂無名的人發聲，也讓閱詞者更了解身邊的不平凡。有關作品已於今年2月中舉行的2場作品演唱會中發表，導師、學生及歌詞主人翁都認為此舉很有意義。



被譽為這世代「三大填詞人」之一，浸大副教授周耀輝開辦「歌詞創作班」約8年，已成學生「搶住Reg(報讀)」的科目，今年學生要完成一項加入「服務學習」元素、切合日與夜的歌詞創作，周希望學生透過了解及聆聽不同背景及職業人士的聲音，更貼近社會，而班裏34名學生分別替同性戀者、跨性別人士、抑鬱症患者、社工、保安和調酒師等不同背景人士度身訂造歌詞。



中國語言文學系四年級生李駿明訪問了一名23歲姓邱的麵包師傅，他中六畢業後入行，每天凌晨4時起便開始準備，這位小師傅曾經不習慣通宵工作，但在學藝過程中，漸漸對製作包餅產生興趣，數年間便由學徒晉升為師傅，更渴望將來可成為西式甜品師傅。李的歌詞特別採用了與烘培、年青及夢想有關的字與詞，包括「試試去發酵焗製、一生青春即管花費」、「想起當初心急焦躁、乾等只覺乏味、烤出喜愛與好奇」。李期望歌詞可鼓勵其他人堅持自己想做的事，故事主人翁邱師傅也被曲詞深深感動。



就讀中文新聞專修(廣播新聞)四年級的郭咏冰，為一名40多歲的醫院護士黃姑娘寫詞，其歌詞寫出前線護士的工作，她的身體因熬夜而捱出病，但仍對工作充滿熱愛。黃姑娘更有出席2月中舉辦的作品演唱會以示支持。