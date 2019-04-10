唔好執輸？多車搶先「霸位」　救護車呆困黃格

救護車一向分秒必爭。惟近日有救護車在沙田響號行駛時，不少車輛均「掂行掂過」，未有讓路，被網民炮轟︰「自私」。



網友何定邦上載片段至Facebook群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」，畫面顯示，周一（8日）上午9時許，有救護車在大涌橋路響着警號衝燈，欲右轉入沙角街。



惟當時不少車輛選擇繼續直行，即使前方車龍未退，有私家車及小巴仍搶在救護車前，駛入黃格。最終救護車被困在黃格內，苦候約半分鐘。



不少網民怒斥：「自X私」、「明塞黃格都要頂，黐線」。有人慨嘆：「香港啲司機真係冇呢方面嘅意識」、「如果傷者係佢哋家人，會希望遇到同樣待遇嗎」？



根據《道路交通（交通管制）規例》第46條，道路上車輛的司機必須讓路或採取一切可能的行動，讓路給任何正在發出警報聲響或發出閃光警標的警車、消防服務或消防裝置車輛、救護車或海關服務車輛。任何人無合理辯解而違反上述規定即屬違法，可被判罰款港幣2,000元。

---------------

《港呢啲》：大事小事騎呢事，東網嚴謹選題，輕鬆製作！