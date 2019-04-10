特別財會：供應現樽頸　陳帆料公屋輪候未來幾年不會大改善

高等法院早前裁定若以私人協約或換地形式取得土地後興建丁屋屬違憲，預計可釋出900公頃的官地。立法會財務委員會今日(10日)繼續舉行財務委員會特別會議，議員涂謹申會上向運輸及房屋局局長陳帆要求政府詳細分析該批官地，並認為局方有壓力要向市民交代，又稱「釋放咗官地或者明日大嶼都唔使填啦！」



議員梁耀忠認為，由於900公頃土地零散，如未能興建大型房屋，反而適合興建過渡性房屋，讓輪候公屋的居民可有更理想居住環境。陳帆回應指，據了解900公頃土地零散，相關意見會轉交發展局作書面回覆，而在該批土地上建屋要考慮位置、居民出入等因素。他又承認公營房屋供應出現樽頸，加上土地供應不足，相信公屋的平均輪候時間，未來幾年都不會大幅改善，但政府會盡力而為，希望官商民合作，盡可能提供過渡性房屋紓緩情況。



建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，近年私營房屋愈起愈細，「納米樓」湧現，要求政府考慮中長期制訂私營房屋最低面積，「以為單位數量達標，但大家住得差咗。」陳帆表示，個人認為情況不理想，但在土地供應緊張的情況下，會盡可能以「量」作考慮因素。他又指，為自由市場設規定並不適合，但政府會密切監測情況。



陳帆又主動提到，留意到近期有個別一手住宅物業項目以招標形式發售時，過程透明度不足，做法不理想。因此一手住宅物業銷售監管局早透過主動監察，發現有個案的銷售手法及成交資料的透明度不足，可能違反《一手住宅物業銷售條例》。銷監局正調查有關個案，並會基於證據嚴格執行《條例》。除了針對個別個案的執法工作外，銷監局亦將發出一份「給業界的提醒」，要求賣方在成交紀錄冊內列出支付條款的所有詳情，提高成交資料的透明度，使買家能夠清楚掌握市場狀況。



同時，他指地產代理監管局正進行調查，亦會向地產代理發出信函提醒，確保地產代理在參予以招標形式發售的項目時，嚴格遵守《地產代理條例》及該局的指引。他又指，政府會繼續密切留意以招標方式出售一手住宅物業的情況，並按需要採取任何可行措施，確保招標發售的透明度與以價單形式公開發售的一手住宅物業看齊。



議員盧偉國會上表示，去年年初私人單位有約9000個空置單位，期間有新單位落成，而年底空置數量同為9000個，顯示單位有流轉，質疑發展商囤積居奇的情況是否如政府所指般嚴重。陳帆回應指，雖私人單位有流轉，但「水池入面嘅水愈來愈高」，由早年的4000個空置單位上升至9000個。他強調，政府並非與發展商「站對立面」，只要發展商取得入伙紙後12個月內將單位出租，亦不用繳交額外差餉。