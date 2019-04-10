美食車愈做愈縮水　逾半已暫時「停車」

旅遊事務署推出的美食車先導計劃愈做愈縮水，逾半已暫時「停車」！12個美食車輪替的指定營運地點，僅餘4個點仍有美食車駐場，15部美食車中，有8部被派往「死位」營運的為免做一日蝕一日，選擇暫時休業。目前，除迪士尼樂園人流較旺仍有兩車長駐，其餘數個地點，部分美食車每周僅於周五及周六營運，令先導計劃等同半廢。有營運者批評政府未有聆聽業界聲音，任由運營者自生自滅。



美食車先導計劃於2017年2月推出，因指定營運地點選址欠佳及限制多，營運困難，一直被業界詬病。旅遊事務署最新統計顯示，截至今年1月初，即美食車營運約22個月，15部美食車的總營業額為約4000萬港元，收入達400萬港元至450萬港元的只有2部，12部總營業額在350萬港元以下的美食車，有4部僅得250萬港元至300萬港元，即每月營業額僅約11萬港元。



有得餃水餃專門店美食車負責人廖震豪表示，營運額在300萬港元以下實無利可圖，數字看似漂亮，惟實際未扣租金、人工及運作成本等開支，試過一日營業額不足一百港元。由於過去不開檔也要交租金，去年才放寬以日租計，廖指因此不少營運者寧願休息，「唔開嘅美食車唔係得我哋，你就知道點解。」



同樣暫時「休業」的包括七桌子x樺得園美食車，其發言人林瑞華坦言，抽中不理想營運地點，寧選擇休息，「好過開一日、蝕一日。」他批評政府未有切實協助營運者改善營運環境，拒讓美食車參與私人活動，大型活動如煙花匯演、花車巡遊及美酒佳餚節等均拒美食車於門外，而新增的4個營運點，亞洲國際博覽館亦只開放過一次。他批評政府所謂協助業界拆牆鬆綁，得個講字，成效不彰。



美食車總收入：

總收入/美食車數目(部)



400萬以上至450萬：2部

350萬以上至400萬：1部

300萬以上至350萬：3部

250萬以上至300萬：4部

200萬以上至250萬：1部

150萬以上至200萬：3部

150萬或以下：1部#



總收入計算日期為2017年2月至2019年1月初

#2017年12月才開業