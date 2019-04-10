網民熱話：港大媽日本JR剪指甲　網民：宣揚本地文化？

在交通工具上剪指甲，乃港人特色？有港人在日本旅行時，在JR列車上目擊2名香港中年女子在車上不僅無視其他乘客而大聲交談，更在座椅上修剪指甲。目擊者不值她們所為，怒斥「X出國際世界級！」



「咔，咔」，指甲彈飛得不知所終。網民YL Wan今日（10日）在Facebook群組「Flyday.hk 旅遊谷 (分享、行程、里數)貼文，並發布影片。片中可見，該2名中年女子在車廂並肩而坐，其中一名戴眼鏡的女子從背包拿出指甲鉗，開始修剪指甲。目擊整個過程的網民不值兩人所為，留言稱，「喺JR上剪指甲，影衰晒香港人！」其後網民再爆出她們的「惡行」，包括在車廂大聲交談及用行李箱阻擋通道等，質疑她們不尊重自己身份，將不禮貌行為「宣揚國際」。



網民怒斥片中港人自私，不顧形象，「自私係港豬核心價值」、「部分香港人其實不嬲都冇質素，唔係第一日嘅事」。有人不解為何部分港人總愛在交通工具上剪指甲，「係香港特色，全球獨有。依家竟有幸在JR見到，為港爭光」。



網民有話說：



Rammy Lai：唔知點解啲阿姐好鍾意喺巴士剪指甲



SH Yung：大媽質素就係咁



Alex Tai：無品人乜國籍都有



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