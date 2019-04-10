用農行蓋招行印假文件圖呃10萬貸款　兩內地漢判囚

兩名內地男子從淘寶淘來假的內地銀行交易紀錄，顯示有數十萬人民幣存款，拿來香港到 滙豐銀行作證明，以圖開戶借錢。惟職員見到中國農業銀行結單上，卻蓋上招商銀行的印章，遂暗中報警將他們拘捕。二人今(10日)於區域法院承認共5項管有虛假文書罪，分別被監2年及2年9個月。法官指他們的犯案手法不甚高明，但明顯經過一定策劃及準備，況且二人來港唯一目的就是用假文件犯案，為加刑因素。



兩被告分別為50歲張建春及32歲楊天然，其中張承認一項管有虛假文書罪被判監2年、而楊承認4項管有虛假文書罪被判監2年9個月。



案情指，兩被告於去年6月14日，到尖沙咀滙豐大廈的滙豐銀行，張出示身份證明文件及一份中國農業銀行、顯示有逾83萬人民幣結餘的交易紀錄，說要開戶口，楊在旁等候。但銀行職員發現張被問及農業銀行戶口詳情時態度閃縮，更須向楊求助，之後見到招商銀行的印鑑，便報警處理。



張被捕後坦承假農行文件是用200元人民幣向楊買來，想藉此來港開戶借10萬港元回內地做生意。警方則在楊身上搜出另外2份假的內地銀行交易紀錄，及1張假中國身份證，楊坦承有關文件是在淘寶網以每份200元人民幣淘回來，若成功助張開戶並取得10萬港元貸款，他會收取5%即5000港元作報酬。另外2份銀行文件則是帶來港跟其餘2名客戶交收。



律師求請指，雖然被告一旦成功開戶銀行有蒙受損失風險，但希望法庭考慮到二人在開戶階段已被揭發，根本還未及提出借款要求，銀行並無任何損失。法官認為，兩被告準備充足才來港，入境目的純粹為夥同犯案，銀行職員及時察覺有詐，可謂不幸中之大幸。