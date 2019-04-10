認購後未獲配股份　內地投資者追香港衛視1190萬元

一名內地投資者聲稱於3年前與香港衛視時任主席高洪星簽訂協議，出資約1190萬港元入股該公司，在付款之後卻一直未獲分配新股或轉讓股份，他昨(9日)就事件入稟高等法院向該公司和高本人討回投資款項和利息。



原告張繼志，兩名被告依次是香港衛視國際傳媒集團有限公司和高宏興(前稱高洪星)。入稟狀指稱，高於2009年11月至2018年8月期間是首被告的董事，現時仍持有首被告約23.12%的股份，高於2016年4月19日以首被告股東代表和主席身份，代表首被告和自己與原告達成投資認購股份協議。按該協議，原告會用約1190萬港元認購首被告股份約463萬股。



入稟狀續指，原告根據該協議，於2016年4月28日至5月18日期間，已分12期支付了認購首被告股份的款項，首被告於2016年5月18日發出收據給原告。不過，兩名被告違反該協議，沒有分配新股或轉讓股份給原告，首被告於今年1月更發出律師信，否認首被告是有份達成協議的其中一方。原告現以兩名被告違約、以信託方式持有該筆款項、不當獲益等理由，向兩名被告討回款項和利息。