屋宇署疑有員工染德國麻疹　太古城中心辦公室緊急清潔

香港爆發麻疹之際，更受德國麻疹威脅！東網接獲消息，屋宇署位於太古城中心3座9樓的辦公室疑有員工感染德國麻疹，已通報衞生防護中心，而屋宇署位於7至9樓的辦公室今早(10日)安排了一次緊急清潔，並呼籲孕婦及有免疫力問題人士聯絡主管尋求協助。資料顯示，相關樓層屬屋宇署拓展部辦公地方。東網正向屋宇署、防護中心及太古城中心查詢。



據東網取得的員工內部電郵顯示，在該辦公室9樓工作的所有員工昨日(9日)傍晚接獲一封題為「Urgent(緊急)」的電郵，通知該樓層有員工染上德國麻疹，但未有進一步透露細節。電郵指接觸過該染病員工的人，潛伏期可去到本月27日，期間如出現任何相關病徵，都應盡快求醫。



電郵又指，孕婦及免疫力問題人士是高危群組，可聯絡主管尋求健康建議。至於7樓及8樓的感染風險相對較低，但呼籲員工仍需提高警剔，有需要亦應佩戴口罩。



香港今年首2個月共錄得5宗德國麻疹個案，去年則錄得12宗。根據防護中心資料，德國麻疹、又名風疹，徵狀包括出疹、發燒、頭痛、淋巴結脹大、上呼吸道症狀及結膜炎。孕婦若在懷孕首3個月感染風疹，誕下的嬰兒可患上先天性風疹綜合症，導致失聰、白內障、心臟畸形及智力發展遲緩等問題。