三劑肺炎球菌疫苗簡化至兩劑　7月起為新生嬰接種

衞生署衞生防護中心今日(10日)公布，「香港兒童免疫接種計劃」將由今年7月開始，為於2019年及以後出生的兒童接種兩劑肺炎球菌基礎疫苗及一劑加強劑(即「2p+1」)，以取代現時接種三劑肺炎球菌基礎疫苗及一劑加強劑的安排(即「3p+1」)。



衞生防護中心發言人指，因應最新的科學實證，科學委員會建議「香港兒童免疫接種計劃」更新肺炎球菌疫苗的接種安排，由目前的3p+1接種安排改為2p+1。根據新安排，兒童分別於兩個月及四個月時接種共兩劑十三價基礎疫苗，並在十二個月時再接種一劑加強劑。新安排減免了兒童在六個月時需接種的一劑疫苗，可簡化「香港兒童免疫接種計劃」的時間表。



由2019年7月起，衞生署轄下的母嬰健康院會為2019年1月1日或以後出生的合資格兒童採用新的2p+1接種安排，這些兒童在滿六個月到母嬰健康院檢查時將毋須接種一劑十三價肺炎球菌結合疫苗。兒童若未在一歲至未滿六歲時接種任何十三價肺炎球菌結合疫苗加強劑，將獲安排補種。