每日一片：考牌考入迴旋處　巴士拍住行玩殘學神？

考牌「一Take過」是不少學神的願望，不過有時除技術外，又總會受客觀環境影響。近日一條車Cam直擊學神考路試的片段，該名學神就被網民揶揄為「黑仔王」，事關他除了要面對難度頗高的迴旋處外，還遇上一名毫不留情的巴士哥，在迴旋處上緊貼其旁爭路。網民估計，學神這次考牌，應該是「凶多吉少」。



事發於昨日(9日)下午約2時45分，片段開始，掛上「駕駛考試」牌的客貨車正準備駛入油塘高超道，一個俗稱為螺旋處的新式迴旋處，只見學神小心翼翼，旁邊車輛已一一駛入迴旋處，客貨車才起步駛入內彎。期間一架巴士在外圈從後駛至，貼近客貨車旁。巴士在第一個路口未有駛出，至駛近第二個路口時，客貨車疑準備駛出，愈行愈靠近鄰線，不過巴士哥未有減速或加速相讓，反而以適當速度緊貼其旁「拍住行」，正當學神以為巴士會在路口駛出時，巴士反而繼續向前行，結果學神反應不及險撞，幸千鈞一髮之際，客貨車突然急煞，不排除是車內的考官出手煞停。



雖然不少網民指在迴旋處考牌確有難度，更形容是「死亡之路」，但亦有人認為如果學神「肥佬」，是巴士司機玩人之過， 「誰大誰惡？」「今次巴士佬似專登玩嘢，喺後面劈入迴旋處」、「如果我係個學神，我一定記抵巴士車牌投訴！」不過有人客觀指，學神技術不足，亦「唔抵幫」，「同學，咁樣考，算吧啦，練多兩粒鐘先啦！」