中區軍用碼頭部分擬劃禁區　岑敖暉提司法覆核

政府於2014年向城市規劃委員會申請將中環海濱其中部分用地劃作軍用碼頭，交由解放軍管理，而保安局日前向立法會遞交文件，建議將碼頭四座建築物均列作「禁區」，其餘範圍才開放給公眾使用。學聯前副秘書長岑敖暉今日(10日)就此入稟高等法院提出司法覆核，批評政府是次決定違反程序公義，對香港法律和公眾利益構成嚴重影響。



岑指出，政府最初就中環海濱作公眾諮詢時，曾承諾會把所有用地開放予公眾使用，及後才被揭發有一地段會列作軍事用途，批評政府「講大話」，故提出司法覆核挑戰政府和城規會程序失當，以及違反城市規劃和改變土地用途相關的法律，認為做法對公眾利益造成重大傷害。岑強調若將用地交由解放軍管理，將會落實《駐軍法》，香港政府和警方將無權管理，有違當初開放予公眾的承諾。



岑又指，會就是次司法覆核申請法援，認為若沒有政治介入，相信以他的財政狀況和是次案件的法律理據，應能順利獲批。至於對是次司法覆核抱有多大信心，岑則指不評論，僅稱其律師團隊認為是次決定所違反的法律和程序相當多和廣泛。