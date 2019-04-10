不誠實取用電腦罪敗訴　政黨憂偷拍無王管促堵漏洞

律政司於協和小學教師洩露小一面試試題案上「甩轆」終極敗訴，4名被告不誠實取用電腦罪不成立，「不誠實取用電腦罪」不能再成為「萬能Key」。有政黨今日(10日)向律政司請願，就香港未有針對性的法規打擊偷拍，導致在私人地方偷拍罪行「無王管」的情況，要求立即堵塞法例漏洞，並對犯罪者作出更具阻嚇力的懲罰，防止偷拍成風。



民建聯婦女事務委員會約10人帶同橫額及標語等請願，委員會指，現時沒有特定針對「偷拍」的法例，控方只可循「在公眾地方行為不檢」、「有違公德」等控告偷拍者，但法例只適用於公眾地方，若在私人地方被偷拍，一概難以入罪。



立法會議員葛珮帆批評律政司過往經常引用「不誠實取用電腦」罪作檢控並不理想，今次終審法院的判詞令此控罪的「尚方寶劍」失效，出現檢控缺口，在港鐵經常發生的偷拍裙底行為將不能再使用此罪檢控。她又擔憂，若不盡快加強立法和執法，恐令香港成為偷拍之都。



請願人士又批評，委員會多年來不斷向政府反映，要求針對偷拍等行為訂立針對性法例，惟律政司置若罔聞。他們要求政府應全面檢討現有法例的不足，並盡快修改法例，規管目前不受監管的不當行為，如考慮法改委建議的窺淫罪，同時適用於公眾及私人地方。