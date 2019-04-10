路邊斷腸草不要採　醫管局錄得62宗植物中毒

俗語有云「路邊野花不要採」，但謹記野草也勿亂掂，誤食有毒植物可大可小！醫院管理局毒理學參考化驗室過去15年錄得62宗植物中毒個案，最常令人中招的3種有毒植物包括海芋、杜鵑及俗稱「斷腸草」的鈎吻。化驗室數據亦發現，因毒性致腸胃不適的個案佔48%，亦有5個案屬嚴重中毒，需接受深切治療。團隊忠告，市民切勿亂吃野生植物。



該報告已刊登在新一期《香港醫學雜誌》網上版，化驗室指，由2003年至2017年已累積超過62宗因植物中毒須入院治療個案，患者平均年齡50歲。整體有89%患者單次服用有毒植物後就急性中毒，最常見是腸胃中毒症狀，亦有22宗個案涉神經中毒，6宗屬肝毒。



負責該項研究的吳煒欣指，各地有關植物中毒的個案通常都因為小朋友誤食引致，香港植物中毒卻主要由於成人誤以為含毒植物也可食用，或誤以為是藥用植物，結果中毒。例如有患者曾接觸尖尾芋及海芋，卻誤認它們是可食用芋頭，因而中毒。化驗室編製的《香港有毒植物圖鑑》會講解有毒植物知識，前線醫護及一般市民也可參考。