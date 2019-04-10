特別財會：套丁舉報3年1451宗　不足10%轉介執法部門

丁屋政策備受爭議，發展局就立法會財務委員會特別會議書面答覆稱，過去3年(2016至2018年)，地政總署接獲1451宗舉報個案，指原居民涉嫌出售他們申建小型屋宇(俗稱「丁屋」)的權利。經地政總署初步檢視後，有133宗轉介到相關執法部門刑事調查。



發展局指，現行小型屋宇政策容許原居村民在私人農地申請興建小型屋宇。地政總署處理申請時會要求申請人在其法定聲明中聲明是相關地段的唯一合法註冊業權人，小型屋宇建屋牌照亦要求持牌人保證從未與一名或多名人士訂定任何安排或協議，以轉移、讓與、處置或其他方式處理相關地段的權利，包括但不限於發展該相關地段或其任何部分的權利。



俗稱「套丁」的行為涉及有人以欺詐手段，在不符法定聲明或保證條款的情況下，欺騙地政總署簽發小型屋宇批約或建屋牌照。這種「套丁」做法違反政策原意和牌照條款。違反牌照條款的行為一經證實，地政總署會執行契約條款，例如撤銷已批出的免費建屋牌照和重收地段。若任何人士透過虛假陳述或詐騙行為騙取政府審批，便是違法行為，地政總署會嚴肅跟進。