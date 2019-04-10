去年中毒個案無奇不有　噴波鞋捉八爪魚都中招

中毒陷阱無處不在，近年流行各種鞋履防水噴劑，標榜可為心愛波鞋防水防污，但使用不當，隨時中毒送命。香港中毒諮詢中心去年接獲一宗吸入鞋履防水噴劑而中毒個案。一名40歲男患者在室內使用鞋履防水噴劑噴灑波鞋近15分鐘，他30分鐘後出現咳及氣喘，送院後發現肺部血含氧量偏低，有肺炎迹象，要治療兩日才康復出院。



中心副顧問醫生陳志強指，噴劑含氟化合物及有機物溶劑，肺部吸入後會大量破壞肺黏膜，引致肺炎，若哮喘人士吸入會引致嚴重肺炎，甚至致死。他建議應在室外使用噴劑，使用時間亦應少於5分鐘。



去年，因家居用品引致中毒個案也不少，一名83歲老翁早上起身因血糖低感頭暈進食甜食補充糖分，卻誤服三包包裝類似飲品的通渠粉，導致食道及口腔嚴重燒傷，留院一個月。陳指，由於完整包裝盒有寫明「通渠粉」，建議市民不應拆盒，如不慎誤服，可飲用150毫升的水或奶稀釋，且盡快求醫。



中心主管謝萬里補充，中心去年接獲3960宗中毒個案，與前年相約。個案包括30宗死亡(佔0.7%)及180宗嚴重個案(佔4.55%)。其中5宗個案是出外旅行時被毒蛇咬傷，另有1宗是被八爪魚咬傷引致中毒。



該患者是一名47歲女海鮮檔檔販，她搬貨期間右手被魚缸中八爪魚咬傷而即時出現腫痛，7小時後更口唇麻痹，痛腫蔓延至右眼。謝指，所有八爪魚的口水都有毒，被咬傷會引致神經中毒，幸好香港海灘少見八爪魚，且牠們不會主動攻擊人，故泳客被咬傷機會較低。