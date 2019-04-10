涉公院偷拍男護洗澡及病人下體　男醫科生被捕

公立醫院發生「變態男醫科生」偷拍事件！據了解，一名曾於明愛醫院及瑪麗醫院工作的年輕男醫科生，涉嫌藉詞檢查但手機連環偷拍多名病人的私處，受害人包括男病人，有男病人近日被警方要求協助調查，獲告知從該醫科生手機檢獲大量他的下體照，才知悉一年前被人連番偷拍而懵然不知，他又透露住院期間男醫科生有藉詞檢查並「用手搞我下體。」據了解該男醫科生已被警方拘捕。



據男受害人家屬聲稱，受害人上年因病入住明愛醫院接受手術，相隔一年後，近日西環警署致電他到警署協助調查，才獲悉事件。受害人指，該男醫科生在治療及檢查期間每次都用不同藉口去用手搞他下體，「因為佢係醫生，當時都不以為意。」警方更稱還在手機檢獲其他受害人的偷拍照。



受害人家屬表示，知道事件後非常憤怒，認為男醫科生濫用職權去做變態行為，現時感到十分無助及尷尬，因此向傳媒揭露事件。東網正向警方及醫管局查詢，未獲回覆。



據了解，事件源於今年1月初，一名24歲男醫科生在實習期間，被發現在瑪麗醫院一個男廁內偷拍另一名男護士洗澡，被警方以遊蕩罪名拘捕。據知，警方後來在被捕男子的手提電話，竟發現內藏數百張男性身體部分及下體的照片。雖然照片只拍得男士身體部分，惟受害人相信最涉及數人，警方連月調查，近日確認了兩名受害人身份，於是聯絡他們到警署錄口供。據知該兩名受害人，均是被捕男子去年在明愛醫院實習時曾治療過的病人，而受害人據知均是20多歲的年輕男子。