網民熱話：網傳西環地盤誤破鼠穴　萬隻老鼠街頭亂竄

在街頭見到一隻老鼠，人人都避之則吉，但過萬隻老鼠，又能如何應對？昨晚（9日）有人在網上貼文，指西環正街一個施工中的地盤誤打破地下老鼠穴，導致穴內過萬隻老鼠全數奔向地面，更聲稱有數十戶居民出現「老鼠入屋」，令街坊人心惶惶。東網向區議員李志恒查詢事件，對方終道出真相。



網民Kathy Wong在Facebook群組「西環變幻時」發布大廈管理員的「獨家消息」，「噚晚看更話有地盤打爆咗個地底老鼠窩，有萬幾隻老鼠走咗出嚟」。管理員又稱，近日已有十多戶住客投訴有老鼠入屋，在第二街及第三街地段影響最嚴重。網民因此發文提醒街坊要小心防鼠！



街坊獲悉事件後非常震驚，直指鼠量驚人，令人毛骨悚然，「唔係咁恐怖啊？」「萬幾隻咁多！？」有街坊表示近日老鼠橫行情況的確比以往嚴重，「近幾日真係有好多老鼠。看更都話有老鼠入屋，叫我哋關埋窗瞓」「多謝提示！唔理鼠量真假。」



中西區議員李志恒回覆東網指，已向食環署反映事件，食環署督察巡視了正街公廁附近工程地盤及查詢了工地人員和商戶後，並未有發現網上所述的大量老鼠的迹象。他不不排除是有人在網上發布謠言，引起市民恐慌。



東網正向食環署了解事件。



網民有話說：



Kyli Kyli：萬幾隻？不是吧，老鼠是群居，但一群最多15-20隻。



Tsun Yuen Cheuk：好恐怖，仲要周圍繁殖。



Yiu Kwok Hong：呢個看更實在太犀利，就咁用眼睇都可以數到萬幾隻。



Fai Alex：我最近真係見到對面大廈有隻老鼠喺條水渠走上走落。



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