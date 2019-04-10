稱遭摸胸後仍到飛鵝山幽會　官指𡃁模不誠實龍友脫罪

已婚「龍友」涉在家中替一名「𡃁模」女模特兒拍照後摸胸非禮，「龍友」否認指控，案件今日(10日)於西九龍法院開審，證人作供後，裁判官認為女事主不誠實不可靠，最終裁定被告非禮罪罪名不成立。



32歲被告蔡添全，已婚，報稱印刷技工，被控一項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於2018年4月23日在葵盛西邨9座某單位內非禮19歲女子X。



X指出，當日與被告私影完畢，被告問她是否有男友，然後叫她轉身。被告從後伸手到X的衣服內摸胸，手指碰到乳頭。X指整個摸胸過程約10秒，形容當時自己腦中一片空白。她回過神來後才掙扎，並且哭了近半小時。



X透露，在3至4年前的免費Cosplay活動認識被告。X知道被告已結婚，亦認識其妻子。被告會教她拍照，早前她亦有幫被告搬屋，X形容兩人為「師徒關係」。



辯方質疑X擁有被告單位鎖匙，在案發後曾經獨自上被告單位，取回屬於X的PS4遊戲機，兩人關係密切。X在案發後曾相約朋友上被告單位慶祝生日，當時被告的妻子亦在場。X和朋友收到被告由日本買的性玩具「震蛋」。在5月底X曾經兩次主動約被告拍照，乘坐被告的電單車一起到飛鵝山上拍日出，以及到一個無人的建築物內拍照。



裁判官裁決時表示，事主X並非誠實可靠的證人，X在事發之後，仍多次乘搭被告的電單車，與被告必然有胸貼背的身體接觸，其中一次她更與被告趁深夜摸黑上飛鵝山等日出，X又曾與被告在一幢荒廢的建築物約會。裁判官質疑，若X所稱的非禮事件真的有發生，她不會接受這些安排。



裁判官質疑若X真的曾遭被告侵犯，她在生日如此重要的日子，竟然仍願意跟被告以及被告妻子見面，實在難以置信。總括而言，事主證供存有疑點，法庭不排除辯方案情才是事實，因此裁定被告非禮罪名不成立。

