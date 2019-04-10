特別財會：中高齡就業　60至64歲僅佔10%

政府提高綜援長者門檻至65歲，勞工及福利局局長羅致光早前呼籲長者向勞工處求職，根據財委會特別會議文件，勞工處中高齡就業計劃(去年9月名為「中年就業計劃」)，2018年成功協助60至64歲人士就業個案有265宗，佔計劃總數2574宗的10.3%。



在2014年至2018年，該計劃分別錄得2564宗、2541宗、2978宗、2642宗及2574宗符合參加計劃規定的就業個案，從事非技術工人及服務員及銷售人員為主。就業個案中，每月薪金幅度有14000港元以上的個案佔少數，分別只有150宗、204宗、350宗、381宗及580宗；而月入6000港元以下的個案亦有不少，分別有80宗、132宗、336宗、240宗及214宗。



在2018年，從事批發及零售業的就業個案全職薪酬有11480港元，兼職亦有7133港元，但半年內離職的個案是各工種中最多，有64宗；從事建造業的就業個案全職薪酬最高，平均有17,638港元，兼職亦有10,045港元，半年內離職的個案只有9宗。