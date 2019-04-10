特別財會：去年輸入外勞達3225人　護理員最多佔43%

香港近年失業率低，多個行業面對人手短缺。勞工及福利局回覆立法會特別財務委員會的資料顯示，去年經「補充勞工計劃」輸入的勞工達3225名，較前年的2765名增加16.6%，當中以負責長者服務的護理員外勞最多，達1409名，佔總數43%。不過，建造業獲批的工人數目明顯減少，由2016年的1445人下跌至前年的77人，去年始微增至589人，反映建造業界或步入寒冬。



僱主現時若未能在港聘得合適員工，可經勞工處的「補充勞工計劃」輸入勞工。勞福局資料顯示，2016至2018年期間，計劃分別批出3802名、2765名及3225名勞工，當中獲批的行業以社區、社會及個人服務業最多，達1533人，其次是漁農業，約705名工人獲批。以工種計算，3年來均是護理員獲批數字最多。



另外，去年獲批的勞工月薪主要1.2萬至1.4萬港元，有1278人領取此薪酬水平，有634人月薪更達2萬港元以上。而計劃由勞工處補充勞工科負責，包括37個勞工事務主任，2019/20年度的預算開支為114萬港元。