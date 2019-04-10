特別財會：TSA優化版續辦4年　BCA耗逾$4億

全港性系統評估(TSA)經教育局優化後推出基本能力評估(BCA)，而BCA在本學年第二季仍會繼續推行。教育局今(10日)答覆議員於財委員文件的提問時指，教育局與考評局簽訂有關合約已完成，並簽訂新合約至2023年底，牽涉金額約4.27億港元，較上4年合約期的開支增加15.4%。



教育局指，早前與考評局就提供基本能力評估相關服務的合約已於2018年完結。為持續推行相關政策措施，教育局已與考評局簽訂直至2023年底的新合約，若以2019年起，至2023年底的合約即為5年期計算，即平均相關每年開支約為8540萬港元。翻查資料，當局運用於基本能力評估(TSA)於2015至2018的4年期合約涉及開支共2.96億港元，每年平均花費7400萬港元。



局方又指，教育局在2017/18學年收到2宗來自家長關於TSA的投訴，經調查後有關投訴不成立。



教育局又指，當局於2015年10月底宣布，基本能力評估及評估素養統籌委員會就基本能力評估進行全面檢討，並為收集不同意見，進行檢討的兩年間先後進行了問卷調查及超過190場不同形式的意見收集環節，涵蓋轄下管理超過全港70%小學的辦學團體、分別來自超過500間小學(包括所有官立、津貼及直資小學及部分私立小學)約3000名小學校長及教師，和超過2.3萬名小三學生家長。