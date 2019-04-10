特別財會 : 去年4.2萬人持單程證來港　日均116人

內地單程證制度實施多年，大量人士湧港被指增加社會、住屋、醫療及教育壓力。保安局回覆立法會特別財務委員會資料顯示，由2014年起計算，每年持單程證來港人士數目，分別為4萬、3.8萬、5.7萬、4.7萬和4.2萬人。



若以過去5年計算，持單程證來港的每日平均人數約為123人。去年每日平均有116人，而最多人為2016年的157人。另外，持單程證來港人士申請核實香港永久性居民身份證資格的個案，去年有46,330宗，較前年的43,953宗申請，增加約5%。



資料顯示，雖然單程證配額每日為150個，惟獲配額者可在獲批後的一段時間之內來港，因此每日實際來港人數或多於150人。



另外，海關去年7月16日實施《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》(《條例》)，直至今年2月28日，海關共發現55宗旅客違規個案，有關旅客均如上述根據《條例》繳付2000港元。《條例》生效至今，未有旅客違規個案須循刑事檢控處理。



而條例生效至2月28日，海關收到就旅客作出14,607宗申報，涉1.6億港元；至於入境的貨物方面，所涉及6490宗申報，共值8.3億港元。

