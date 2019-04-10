特別財會：無止境燒公帑　假難民本年度料耗12.6億元

假難民繼續狂燒公帑！港府今個財政年度(2019/20年度)預算用於處理免遣返聲請及相關工作的主要開支高達12.63億港元，較上年度(即2018/19年度)10.79億港元的修訂預算增加17%，其中人道援助開支增40%至7.55億港元。隨積壓聲請減少，年度內用於公費法律支援的開支減至1.1億港元，惟入境處將在本年度起，調配人手專職加快遣送聲請被拒的人返回原居地，預算開支約4500萬港元。自2015/16年度起計，假難民5個年度內已耗費超過53億港元公帑。



根據保安局向立法會特別財委會提交的文件，今年首2個月港府接獲189宗新聲請，而尚待審核聲請餘下296宗，約70%來自南亞及東南亞國家。統一審核機制2014年實施以來，共16,349宗聲請被拒，只有131宗獲確立。截至2月底，逾6200人已上訴或在可上訴期內，逾4600人因司法覆核等其他原因仍在港。



另一方面，假難民持續對香港的治安帶來威脅。今年1至2月，有131名獲擔保外釋非華裔人士因干犯刑事罪行被捕，絕大部分為聲請人，最多人犯店舖盜竊及嚴重毒品罪行，分別有39及21人。同期另有34人因打黑工被捕。而聲請人提出司法覆核許可申請的案件，去年有2851宗，較2017及2016年分別為1006宗及60宗激增，惟去年獲批許可的個案卻只得1宗，反映假難民濫用司法程序的情況仍然嚴重。



入境處已在今年1月基本完成審核積壓的聲請，預期新接聲請每月約80至100宗。部門審核聲請及處理相關訴訟等的人手會由288人減至本年度207人，惟會調撥72個職位專職遣送聲請人以加快遣返。



2018/19年預算案，港府預計用於聲請的主要開支為13.99億港元，修訂後預算減至10.79億港元。