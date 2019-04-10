長者屋需求大逾千人輪候雋悅　房協擬加推300伙

香港長者住屋需求殷切，未來長者人口比例逾30%。房協行政總裁黃傑龍今(10日)在一個研討會上表示，為中產長者而設的「長者安居樂」住屋計劃，目前逾500人輪候，另外「富貴長者屋」雋悅亦有逾1200人輪候，料2022至23年，會在紅磡推出第三個提供300個單位的長者屋項目。



行政會議成員、 安老事務委員會主席林正財表示，香港在房屋規劃及政策上未準備迎接人口老化帶來的挑戰，整個城市設計亦無顧及長者需要。他批評政府在推行房策上思想守舊，沿用舊有政策，政策仍只照顧單一界別需求，如他不支持興建的青年宿舍。他指政府需要破格思維行事，建議政府善用樂齡科技，又指現時港人不健康地老化，建議無論政策、城市設計、基建、房屋和醫療等，都要以照顧市民的健康為目標。



會上亦有發展商推出位於橫琴、專為60歲以上中高產港人而設的長者安老屋，提供1800個單位，介乎400至1100呎，出租模式參考雋悅，最少租2年，設施包括醫院、社區中心等長者安老措施。發展商稱，若港府有意希望長者到內地安老，就要打造一個具香港文化、有香港公立醫院體制的地方，讓長者不要覺得被香港社會遺棄。