政Whats噏︰管唔到跨境促銷電話　邵家輝鬧爆邱騰華

市民捱咗十幾年真人促銷電話嘅「煩音」，終於喺尋日(9日)等到政府話要立法規管。不過，批發及零售界立法會議員邵家輝今日(10日)就連珠炮發，鬧爆政府立法係冇用，皆因電話中心只要搬番晒內地，政府就一樣係拉唔到人，仲串爆話︰「嗰啲扮銀行打嚟根本係賊來㗎嘛！你估佢真係做生意呀！」商務及經濟發展局都承認香港冇跨境執法權，但會同相關其他執法地區合作，做好規管喎。



政府尋日向立法會提交加強人對人促銷電話嘅法律枉架，會設立拒收來電登記冊，只要市民將電話號碼加入登記冊，商戶冇佢哋嘅同意就唔可以再打嚟，如果唔係就有機會觸犯法例。原本呢個議題係下周二(16日)討論，但邵已經等唔切，趁今日商經局出席立法會特別財務委員會會議，就已質問當局如果啲促銷電話喺境外打嚟，立咗法後管唔管到。



商經局常任秘書長(通訊及創意產業)梁卓文話，只要電話號碼係香港登記，或喺香港收到個來電，咁就已經管得到。邵聽完個答案就冷笑，話境外嘅意思係講內地︰「咁我估打嚟香港促銷，都係講廣東話喇呱，最多咪講普通話，斷估唔係講印度話吖？」質問如果所有電話中心搬到內地，政府有咩方法可以制止。



不過梁就錄音機上身，照住份文件讀咗當答咗，搞到邵扯曬火，話內地都冇管人對人促銷，唔明白香港政府可以點樣去搜證，又點樣去執法︰「你真係開玩笑，人哋都冇法律管人對人(促銷電話)，你咪又係拉唔到人！」



邵仲話，政府之前設立非應邀電子訊息登記冊，成功杜絕商戶濫發商業宣傳電郵，原因係發電郵者係真正嘅生意人，而真人促銷電話大部分都係扮銀行職員嘅中介，根本就係「賊」，認為今次政府用同樣嘅規管手法係唔會成功，最終「咪一樣打嚟騷擾我哋」。



商經局局長邱騰華見下屬被邵「噴到一面屁」，即刻出來解畫，話香港冇跨境執法，係一啲情況下係有執法困難，但係唔可以因為執法困難就完全唔做，又話願意同立法會繼續去傾一啲執法嘅方向，如果真係唔得，會再返去想辦法咁話。雖然有話政府嘅建議係有好過冇，不過議員並非省油的燈，如果釋除唔到議員疑慮，立法分分觸礁收場，邱真係要小心處理喇。



