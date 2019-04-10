特別財會：校園欺凌案飆62%　涉SEN學生48宗

今年1月董之英紀念中學「拗腿」欺凌事件令社會嘩然，其後亦有其他學校相繼爆出欺凌風波，教育局回覆立法會財委會特別會議時透露，2017至18年度有202宗校園欺凌個案，較2016至17年度的124宗激增62%，另外亦有54宗涉及網絡欺凌的個案。



教育局根據每年在公營中小學進行的訓育及輔導個案問卷調查，提供5年來校園欺凌的個案數字，2013至14年度起連續3個年度，每年度皆有逾200宗，2016至17年度跌至124宗，2017至18年度又回升至202宗。局方表示由於每宗個案皆有其獨特性，不能以統一程序處理，故難以統計進度，因而沒搜集進度資料。



另外，局方指留意到最近兩個學年涉及SEN學生的欺凌個案數字較以往為高，2015至16年度有30宗，最近兩個學年皆有48宗，表示會加強推動反欺凌及尊重別人的相關活動，及繼續鼓勵學校推行「全校參與」模式融合教育。



局方建議學校採用「全校參與」模式，訂定及推行反欺凌政策，包括妥善的舉報機制與處理步驟。局方亦設有機制處理特別的個案，並會因應事件的性質和嚴重性，決定是否需要作出調查，另外近年推出「和諧校園網絡」及「理智NET」校園嘉許計劃，2018至19年度的開支約6600萬港元。

