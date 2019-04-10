毓民特區：遺失選民名冊　政府欺瞞兩年半無人問責

選舉事務處（選舉處）被踢爆遺失2016年立法會選舉新界西葵青區偉盈票站的選民登記冊，內裏載有約八千名選民個人資料及投票紀錄，隱瞞長達兩年半卻未有通報。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民狠批政府做法一塌糊塗，認為官員敷衍塞責，理應問責落台，向私隱被外洩的選民作出交代。



黃毓民指出，選民盡公民義務投票卻私隱不保，姓名、住址、身份證號碼如此重要的個人資料，或已落入不法之徒手中。選舉處事發後既沒有報警，亦沒有向個人資料私隱專員公署備案，甚至沒有聯絡受影響選民。黃認為，廉政公署或需介入，調查是否涉及選舉舞弊。



政府對遺失選民登記冊一事欺瞞公眾兩年半，黃形容事件「荒謬」，慨嘆只有在庸官、廢官充斥的政府，才會出現這種駭人聽聞之事。黃認為，總選舉事務主任黃思文聲稱在記者會舉行當日早上才確定遺失選民登記冊，實在貽笑大方，總選舉事務主任不到傳媒揭發也不肯面對現實，應該問責下台。



黃又指，遺失選民登記冊很可能牽涉刑事成分，因為根據條例，與選舉相關文件需要保存至少6個月才可銷毀，但如果關乎選舉呈請，保存時期會作出調節，以配合執法機關進行調查。16年選舉中，有些選民資料保存至今，遺失了選民登記冊，若牽涉法律問題又該如何處理？作為選舉處的負責人，是一早知情，還是被下層的人蒙騙？政制及內地事務局局長聶德權又是怎樣管理下屬呢？警務處與廉政公署實在要徹查究竟有無人違法。



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