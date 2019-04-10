特別財會：津助安老宿位等38個月　5年新高

香港長者對安老院需求持續增長，立法會財委會特別會議文件指，2016至2018年，在社會福利署中央輪候冊上輪候資助護理安老宿位及護養院宿位的人數，按年增長6%至7.9%不等。截至去年底，有33,385名長者輪候各類資助護理安老院舍宿位，平均要等22個月，其中等政府津助或合約安老宿位要38個月，創近5年新高，去年有6866名等候期間死亡。



政府2019至2020年度社福經常性開支預算為843億港元，用於安老服務的經常性開支有45%增幅，未來2年預算增加超過500安老宿位及未來5年購買5000個甲一級宿位，不過，即使等候參與改善買位計劃的私營安老院也要等10個月，而政府津助或合約安老院則要等3年以上。



輪候資助護理安老院舍位及護養院的長者持續增加，由2016年底的35,494人，增至2018年底的40,569人，但2018年獲編配宿位的長者數目僅5384人，但等候期間死亡有6866人；2017年有5161人獲編宿位，有6259人死亡；2016年有5545人編配宿位，有6104人死亡。另外，2018至19年度，亦有216名長者在申請長者生活津貼期間，未獲批核但已死亡的個案。



殘疾人士院舍輪候期比安老院更長，嚴重弱智人士宿舍輪候時間最長，由2016至17年度的輪候93.3個月，升至2017至18年度的輪候178個月，即要等14.8年才有宿位，嚴重肢體傷殘人士宿位及中度弱智人士宿位，亦分別要輪候168個月及123.3個月，即14年及10年。在2018年4月至12月底，共有66名殘疾人士在輸候期間死亡。政府預算案中宣布，在2019至20年度購買300個私營殘疾人士院舍宿位，實在是杯水車薪。