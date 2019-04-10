黎智英未被檢控　各界質疑有司法保護傘

佔中發起人戴耀廷等九名佔中案被告全部罪成，眾人判刑長短於半個月後揭盅，惟同樣參與2014年佔中的壹傳媒黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等39名主要搞手，事發距今4年多時間仍未「落鑊」，社會各界要求律政司盡快檢控黎智英等佔中搞手，直指「遲告好過唔告」，否則令人外界質疑有權有勢的人士有司法「保護傘」，即使違法亦可被「放生」。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，雖然現時佔中案9名被告被裁定罪成，惟黎智英等大部分搞手均未被檢控，有關做法令人感覺是選擇性執法，並非對所有涉事搞手都一視同仁。



陳指出，黎公然參與佔領，當時經常出現於佔領區，至今仍未被檢控，另外黎捲入多宗官非，包括前年6月在公眾地方涉刑恐東方記者，這令人有合理質疑，是否有財有勢的人就有「保護傘」，政府拒將有關人士繩之於法。陳重申「遲告好過冇告」，只要有證據就應提出檢控，律政司不應抱有「拉咗啲交差就算」的態度，「放生」其他搞手。



前立法會議員、廿三萬監察發言人王國興則指，佔中案9名被告被判罪成，充分證明佔中違法的本質，他促請律政司理應一視同仁，把其餘39名搞手帶上法庭，若然律政司再拖延，就是「對唔住香港市民」。