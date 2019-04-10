特別財會：過去3年52名警員被定罪　毆打襲擊佔最多

一名警司今年1月被指公器私用，以公帑租用紅磡一單位作「安全屋」與女友人相聚，另有警員監守自盜，涉偷取警的保釋金，事件再次引起公眾對警務人員操守的關注。保安局向立法會特別財委會提交的文件指，過去3年共有52名正規警務人員被定罪，最多涉及「嚴重毆打/普通襲擊/襲警」類別，共有10人，其次為「與駕駛有關的罪行」有關，如危險駕駛或不小心駕駛，共有9人，而涉「公職人員行為失當」類則有4人。



警隊指，非常重視警務人員的誠信管理，去年5月推出「不恰當行為的徵兆及適時介入的指引」，協助管理層及各級人員適時介入同事與警隊價值觀不符的行為，以及推廣「朋輩良好影響」，從而增進警務人員彼此間的關懷和發揚同袍正面影響的文化。警隊會繼續鞏固及奉行警隊在誠信、公正、無私和專業精神等各方面的核心價值觀，並嚴肅處理涉及警隊人員的刑事案件，以維持市民對警隊人員執行職務的信心與信任。



保釋金方面，警隊預計在今年推出的新一輪警隊審查程序的內容會繼續以「歐洲優質管理基準協會」所認可的國際審查模式為基礎。各單位需就6個工作表現範疇透過回答問題集作自我審查；而審查程序亦包含了10個合規項目的督導檢查，涵蓋3個高風險範疇，包括處理「保釋金」、「財物」和「羈押」，該10個督導檢查將以電子化方式作實時紀錄，以提升警區管理層的監察功能，涉及開支約45萬港元。



表：被定罪的正規警務人員案件



案件分類/2016年/2017年/2018年



~「爆竊/盜竊/企圖盜竊」/1/1/4

~詐騙/1/2/1

~「強姦/非禮/非法性行為」/2/0/1

~「遊蕩/破壞公眾體統」/1/1/1

~「嚴重毆打/普通襲擊/襲警」/1/9/0

~妨礙司法公正/1/0/1

~「與駕駛有關的罪行(例如危險駕駛、不小心駕駛)」/2/4/3

~公職人員行為失當/2/0/2

~其他/3/2/6



總計/14/19/19