放寬海外醫生免實習　劉允怡允下月醫委會動議再表決

醫務委員會上周開會表決放寬海外專科醫生考試後免做實習的安排，結果4個方案全遭否決。醫委會主席劉允怡今(10日)發聲明，承諾會在下月8日醫委會政策會議上，動議根據會議常規第19條，讓各委員再次討論事件，及以委員同意的投票方法表決放寬方案。有部分醫委會委員表示，對劉的決定絕無異議，亦會投票贊成，但擔心當中的合法性。



劉表示，承諾會在下月8日醫委會政策會議上，動議根據會議常規第19(4)條暫停執行會議常規第16(1)條，讓醫委會再次考慮各項相關事宜，並以委員同意的投票方法進行表決。



醫委會委員佘達明表示，對於主席的做法相信大家都沒異議，形容上次是「蝦碌」情況下否決了4個方案。佘指，由於自己不是法律人士，不肯定相關動議能否具法律效力，可以暫停執行第16(1)條，若是在合理合法情況下都會支持。



醫學會副會長林哲玄表示，較早前收到主席的電郵通知，會作出動議的決定，他亦表態支持劉的動議，認為任何能夠重啟討論海外醫生方案的方法都值得支持。