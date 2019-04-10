特別財會：紀律部隊公務外訪　警隊使逾千萬元居首位

前廉政專員湯顯明在任5年的外訪及酬酢風波，引起公眾對各部門外訪時使用公帑的關注，保安局向立法會特別財委會提交的文件顯示，警隊因為人數最多，2018至19年用於公務外訪的開支為1041萬港元；消防處排第二，為278萬港元；海關排第三，為270萬港元；入境處最「慳家」，為78萬港元。



另外，保安局副局長於去年12月6日至10日率領反恐專責組等9人代表團到訪新疆，考察當地反恐單位及警察設施、反恐戰術訓練中心、景點保安檢查站、邊境檢查站、便民管理站、地區派出所、警察訓練學校等，並與當地官員舉行座談會議及交流，開支總額為12.7萬港元。



各紀律部隊在2018至19年度公務外訪及公務酬酢的開支如下：



2018至19年度開支(截至2019年2月28日)

紀律部隊/公務外訪(港元)/本地公務酬酢(港元)

懲教署/852,491/327,536

香港海關/2,708,000/423,000

消防處/2,785,000/136,000

香港警務處/10,410,000/2,195,000

入境事務處/786,000/337,000

政府飛行服務隊/1,264,00/97,350