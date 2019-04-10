特別財會：空置校舍耗費管理　今年使近200萬

不少學校在殺校後留下空置校舍，至今仍未有新用途，原來當局還要花費巨額管理。教育局提交立法會特別財會會議的文件顯示，局方負責管理位於分配予教育局撥地上的空置校舍，在2018/19及2019/20年度，教育局管理空置校舍的預算開支分別為122.9萬港元及196.6萬港元，主要包括保安巡邏及檢查、防治蟲鼠、清理垃圾、清潔及除草工作。



教育局負責管理的校舍，包括那些已根據中央調配機制知會規劃署、但地政總署仍要求教育局繼續管理直至物色到另一使用者接管的空置校舍。局方指出，2019/20年度的預算較2018/19年度增加約74萬港元，主要是需應付因加強滅蚊巡邏及防治蚊患工作，以及為合約員工提升福利，例如合約酬金及法定假日薪酬而增加的開支。



根據機制，教育局可保留空置校舍作學校用途，但若擬利用空置校舍作其他教育用途，教育局需就擬議用途提交充分理據供規劃署審視，並須就使用有關的空置校舍與其他部門競爭。截至2019年2月底，教育局轄下有10間空置校舍預留或保留作學校或其他教育用途，當中包括教育局尚未確認無需分配的空置校舍。

