特別財會：警隊隨身攝錄機開支1050萬　去年拍片275段

保安局向立法會特別財委會提交的文件指，警務處現有超過2200部隨身攝錄機，涉及的開支約1050萬港元，去年共拍攝275段片段，較前年384段下跌，但較2014年拍攝132段上升一倍；而截至今年2月28日，警隊保留超過558日的隨身攝錄機錄影片段，共有48段，其中45段是處理公眾活動期間錄影。



警隊指，會按實際情況，利用隨身攝錄機記錄事件，以提升搜集證據的能力和精準度，警隊有清晰及嚴格的指引和程序處理錄影片段，只有曾受專業訓練的人員才可操作隨身攝錄機，具調查或舉證價值的錄影片段將被視為證物處理，並會予以保留至有關調查及司法程序完成才會銷毀。錄影片段如不具任何調查或舉證價值，或不作其他合法用途，均須於攝製日期起計31天後銷毀。



另外，警隊在2019/20年度的酬金及特別服務的預算，高達1.38億港元，與2018/19年度相若，維持高企，比2017/18年度實際開支5198萬港元飆升165%。警隊指有關款項用以支付機密性質的酬金及服務開支，涉及打擊恐怖主義活動、嚴重罪案、毒品罪行及保安事宜等，警隊十分重視其管制及監管，若發現人員違反有關規定，必會採取適當的紀律行動。