政Whats噏：怕做「旅遊局長」？楊潤雄外訪多即日來回

做政府官員間唔中都需要外訪，不過好似前教育局局長吳克儉咁，任內5年外訪次數多達50至60次，就難免被外界揶揄為「旅遊局長」，現任教育局局長楊潤雄似乎就發現「前車可鑑」，外訪次數大幅減少，根據教育局提交立法會特別財會會議嘅文件顯示，楊上任以嚟只係去咗10次外訪，當中5次仲係即日來回，唔通佢怕畀人笑係「旅遊局長」，所以推晒啲外訪？



楊外訪次數少，所花費嘅公帑亦較少，10次外訪中，撇除1次由政制及內地事務局負責費用，其餘9次總共用咗約30萬港元，當中最貴嘅係舊年1月嘅英國外訪，足足用咗約20萬港元，至於其他外訪，即日來回嘅多數都唔使3000港元就搞掂，最平嘅係去年12月出訪廣州，只係用咗972港元。相比之下，吳克儉5年外訪用咗超過300萬港元，楊潤雄做咗近2年先30萬，算係慳家喇。



其實唔止吳克儉外訪多過楊，就連教育局副局長蔡若蓮都去得多過楊，佢上任以嚟總共去咗12次外訪，不過多數都冇隨行官員。所以開支總數比楊少，只係用咗24萬多啲，唔知係楊本身唔鍾意外訪，定係有心推晒啲外訪畀蔡，等自己唔使做「旅遊局長」呢？

