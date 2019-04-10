特別財會：370中小學生患精神病　教局發津貼支援

學童的精神健康狀況備受關注，教育局提交立法會特別財委會會議的文件顯示，在公營主流中、小學就讀而有特殊教育需要的學生中，截至去年9月，分別有60名小學生及310名中學生患有精神病。局方於2017/18學年開始，已向公營主流中、小學發放學習支援津貼，支援有精神病患的學生。



教育局表示，收集有特殊教育需要學生的有關資料需家長同意，由於很多精神病都屬於過渡性的，局方估計，部分有精神病患學生的家長或學生本身不願意學校將資料遞交教育局，因此，有精神病患的學生人數可能偏低。



教育局以往向學校發出的通告曾指出，精神病的種類繁多，常見於兒童及青少年階段的精神病有焦慮症、抑鬱症和強迫症等，當中亦有較嚴重的精神病，如思覺失調及鬱躁症，其病徵一般較為持續，影響範圍較廣。



學校須向教育局提供精神科醫生或衞生署/醫管局兒童體能智力測驗中心為有關學生而作的診斷報告，並須檢視學生在學習、行為和情緒適應等各方面的表現，以決定其支援層級。局方會因應以上資料判定學生確診或懷疑有精神病患及其支援需要，並計算和發放「學習支援津貼」。