特別財會：嚴打違泊　第三季試行電子牛肉乾

香港違泊問題嚴重，警方去年共發出202萬張涉及違泊的定額罰款通知書，較前年上升逾10%。消息指，警隊將於今年第3季試行俗稱「電子牛肉乾」的「電子定額罰款通知書先導計劃」，只要用手機掃行車證上的二維碼(QR CODE)，並連接一部隨身攜帶的小型打印機，便可發出電子牛肉乾，較現時手寫版快捷方便，有關裝置的相片更在WhatsApp群組流傳。



群組指，五大總區交通督導員及夥記和TP Dist(大埔警區)一隊SD team首先在5或6月試行，會用一部好似手電及一部隨身Print外出，因為6月開始車輛行車證開始有二維碼，經手電掃完後，電子告票就有車輛資料，而同事只需要輸入日期、時間、地點及違例事項便可，而手電最多可拍攝5張相片，所以不用劃圖，初步是不用落記事冊，上庭亦不用回口供，資料由CTPD 4組將告車資料提供上庭，以上電子告票只識用在POL525上。



據悉，由於警隊尚需時間處理，故相信要在今年第三季才能推行，屆時，抄牌將會較現時更快捷，預計屆時200名警務人員參與有關工作。



保安局向立法會特別財委會提交文件亦指，警方去年向違泊車輛發出的定額罰款通知書，以西九龍總區佔最多，逾51.7萬張，新界南總區有近40萬張，而東九龍總區有逾35萬張。警隊計劃於本年度展開讓前線執法人員以手提智能裝置讀取違泊車輛的資料，並即時列印定額罰款通知書，以提升執法效率，開支約需800萬港元。



另外，警隊會斥資770萬港元，購置21部流動攝錄機及27支數碼雷射槍，以加強打擊超速駕駛及造成交通阻塞的行車罪行。



此外，警隊第四代指揮及控制通訊系統的開支預算約為8.55億港元，系統已完成招標工作並正進行系統分析及設計，預計最快2021年首季投入服務。