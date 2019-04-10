特別財會：珠海學院資訊課程收生9人　政府貼錢難救

自資專上院校收生持續低迷，政府貼錢亦難吸引學生！政府由2015年起推出「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP)，由2018/19學年起，更將資助學額由每屆約1000名增加至約3000名，惟根據教育局向立法會財委會特別會議提交的數字，部分獲資助的自資院校課程收生只有個位數，佔資助名額只有一成，包括珠海學院的資訊科學(榮譽)理學士，獲資助學額達90個，但2018/19年度只收得9名學生。



有意升格成私立大學的珠海學院收生人數節節下跌，本學年只有625人，較2017/18學年的821人大跌約24%。該校有兩個課程於2018/19年度納入SSSDP，每名學生每年資助額為4.1萬港元。除了資訊科學(榮譽)理學士收生欠佳，另一課程建築學(榮譽)理學士獲資助名額有70個，但2018/19年度實際收生人數只有26人。



香港公開大學亦有課程收生遠不及資助名額，商業智能及分析學榮譽工商管理學士獲資助名額為50個，但實際收生人數為9；金融科技及創新榮譽工商管理學士獲資助名額為80個，但只成功收得17名學生。