航班延誤後取消　港龍玩殘乘客16句鐘

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空，其全資附屬公司國泰港龍發生航班先延誤、後取消事故，連累大批乘客大失預算。一班由杭州出發來港的國泰港龍航班KA637，原定前晚七時卅五分起飛，但延誤兩個多小時後，乘客才獲告之航班已取消，部分乘客一度鼓譟，圍住國泰櫃位要求職員解釋。乘客最終被安排乘搭昨早約十一時半起飛的航班回港，比原定時間足足延遲了十六小時。



該航班原定前晚七時卅五分在杭州蕭山國際機場起飛，飛行時間約兩個半小時，本預計同日晚上約十時半抵港。不過，乘客抵達當地機場時，航空公司職員才告知飛機要延遲起飛，乘客只好在機場等候最新消息，不料苦等兩小時後，在場職員聲稱因「無飛機」，即晚無法啟航，乘客最快可乘搭翌日早上十一時三十分起飛的航班回港，令大批乘客鼓譟。



有乘客向東網大吐苦水，指原本以為航班只是稍為延誤，豈料等候逾兩小時後才獲告知航班已被取消，令乘客大失預算，很多乘客圍住國泰櫃位理論，質問職員航班取消原因，並要求盡快安排乘客回港，「突然話無飛機，人人都很憤怒，甚麼通知也沒有！」不過，職員始終未能詳細交代，令乘客大為不滿，更擔心要通宵在機場守候。國泰港龍其後安排乘客入住酒店，有乘客稱國泰未有交代賠償問題，



國泰發言人表示，該航機因機件故障需在當地維修，因而取消航班，由於其他前往香港的航班已滿座，當地職員安排乘客入住酒店，或提供往來機場的交通費用，並為所有乘客安排餐膳。乘客已分別乘搭昨早國泰港龍由杭州出發的航班回港。國泰港龍航空就事件對乘客帶來的不便致歉，如乘客需要協助，可聯絡該公司顧客關係部。



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