律政司水平差告錯罪　罪犯逍遙法外

律政司「甩轆」檢控周而復始，既引用錯誤條例檢控之餘，更懶於改控其他適合罪名，致使司法亂象頻生。有立法會議員和學者狠批律政司檢控水平差劣如「第三世界」，檢控決定「五時花，六時變」，令人感覺十分兒戲，最終使檢控程序失敗，更可能讓罪犯逍遙法外，影響社會治安之餘，亦破壞市民對司法檢控工作信心。



協和小學教師洩露試題案，暴露律政司錯用「不誠實取用電腦」罪名控告相關被告，由原審一直輸到終審！事件影響到一系列同類控罪案件的檢控工作而需暫緩處理，當中包括補習名師蕭源及其妻在一六及一七年間，涉嫌非法以手機收發中學文憑試的保密試題案件、一名的士司機在一六年十二月涉偷拍女乘客餵母乳案，以及多宗偷拍裙底案。



去年二月，公立醫院一名男醫生涉嫌未得一名臥床女病人同意，以智能手機拍攝其容貌及身體等部位。該醫生事後被控不誠實取用電腦罪，以及因涉嫌違反《醫院管理局附例》而被控未經醫院病人同意拍攝錄像影片罪；該案去年十二月審訊，但因當時等候律政司就不誠實取用電腦罪定義上訴結果，押後至本月廿六日再訊。理大專業及持續進修學院講師陳偉強指，律政司現時檢控有關偷拍案件時，顯然進退失據，而昨日案件的處理手法更顯出其敷衍塞責，「一知道不誠實取用電腦唔可行時，鄭若驊（律政司司長）有好大責任，應早就提出改善方法，但至今都無統一做法，令受害者感到不值，市民亦失去信心。」他又指現時檢控失當，難彰顯法治威力，既耗人力物力，亦浪費不少公帑，理應向律政司司長問責。



立法會議員葛珮帆指，律政司檢控工作接連「甩轆」，「唔知咩心態，咩態度去檢控」，加上今次案件多月不改控罪的做法，令人匪夷所思。她指，外界視律政司形象為專業，但近日情況令公眾對其信心已有影響，質疑其態度「懶散無心」，影響同類案件檢控質素。