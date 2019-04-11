東方日報A1：終院釐清不誠實取用電腦罪後　首宗成功翻案

終審法院早前一錘定音，裁定「不誠實取用電腦」罪不涵蓋犯案者使用自己電腦和智能手機作案的情況，律政司頓時被廢武功，不能再引用該罪名控告偷拍裙底春等案件，亦令以往被定罪的同罪名案件之翻案潮一觸即發。西九龍法院昨處理終院判決後首宗控以該控罪的偷拍案，卻揭示律政司在終極敗訴後方寸大亂，在「告與唔告」之間立場搖擺不定，兩日內竟三度「轉軚」。裁判官陳炳宙更批評控方濫用司法程序、出爾反爾。最終律政司無奈撤控，准被告以簽保守行為方式了事。



涉案的三十歲教學男助理李詠培，原被控四項不誠實取用電腦罪，他於二○一五年底在旺角朗豪坊男廁涉嫌用手機偷拍另一男子如廁。去年五月李被警方落案起訴，同年八月他選擇認罪，但認罪後五天，高等法院便就協和小學教師洩露面試試題的上訴案頒判詞。被告其後獲准推翻答辯，案件經多次押後，昨在西九龍法院再提訊。這是終院上周四（4日）就不誠實取用電腦罪的涵蓋範圍頒下終極判決後，法庭處理的首宗相關案件。



據知，律政司於本周二（9日）已通知辯方，表明控方願意不提證供起訴李，准他簽保守行為了事，但昨早甫開庭，控方卻改稱希望先徵詢受害人意見後才再作決定，又指受害人不在香港未能聯絡得上，申請將案押後再訊。不過，裁判官對控方的申請感到不滿，認為案件至今已拖足三年半，控方於數個月前早知道終院快將有判決，根本有足夠時間詢問受害人意見，但控方卻一直沒有這樣做。



裁判官指，在終院作出判決後，控方大可選擇撤控，又或改控有違公德或遊蕩等其他控罪，但控方既然決定了以簽保守行為方式處理本案，昨日上到庭又申請押後，「似乎有啲出爾反爾」。裁判官權衡被告的利益後，決定拒絕將案件押後。



控方得悉申請被拒後隨即「轉軚」，改向法庭申請以原有控罪排期審訊，但此舉再遭裁判官批評難以令人信服，裁判官更指出，控方似是濫用司法程序。辯方大律師郭憬憲亦批評，控方態度一百八十度轉變、檢控方寸大亂、無規無矩。



裁判官又明言，可能考慮運用酌情權下令永久終止聆訊，着控方「現實啲考慮呢單案」，因為即使控方堅持檢控並成功將被告入罪，法庭最終量刑時，也可能只是象徵式判罰，量刑結果與所耗費的公帑及對被告造成的壓力不成正比。控方在休庭約一小時期間，再度索取法律指示，最終同意讓被告自簽二千元、守行為一年了事，裁判官亦下令控方需支付辯方部分訟費。



根據被告李詠培承認的案情，他於一五年十一月廿六日在朗豪坊男廁，欲以手機偷拍廁格內一名廿五歲男子，但被對方發現並報警，李躲入另一廁格，被警員到場拘捕，他在警誡下說：「我一時衝動先偷影佢，我知道錯喇！」警方其後在李的手機及電腦內發現數以百計的偷拍照及影片，被拍對象均為不知名男子的如廁情況。



案件編號：WKCC 2790/2018



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