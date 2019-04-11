探射燈：駐屯門夜夜笙歌　檢控繁複變相縱容

屯門公園及土瓜灣海心公園是大媽歌舞團長期表演區，過往即使地區人士及傳媒多番踢爆她們收錢唱歌，甚至疑涉色情交易，又有被判罰款的案例，仍無阻大媽夜夜笙歌。有地區人士坦言，屯門公園的滋擾情況毫無改善，現時檢控方式繁複，且不接受康文署外判保安作證人，變相縱容該批人士繼續製造聲浪。



「我唔覺得有改善過喎，佢哋冇錢收又點會繼續唱落去！」屯門區議員龍瑞卿指，屯門公園的大媽唱歌及收取利是情況並無間斷，現時康文署雖有聘用外判保安負責監察，惟當局提出檢控時，需要有人作證，但法庭卻不接受保安作為證人，須由其他人指證，致檢控難度甚高亦不合理，她認為該做法是間接縱容大媽多年來噪音滋擾，促當局簡化檢控程序。



其實，市民要一展歌喉，坊間供唱歌的場所不少，國際標準舞資深導師曹智成指，現時政府的社區中心都開放予團體申請使用，只要透過區議員或註冊團體可以免費使用場地獻唱，中心設有良好的隔音設備以及音響器材，亦可參加有專業導師指導的跳舞班，結識志同道合的朋友。

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