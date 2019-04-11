探射燈：大媽歌舞團　巨聲震沙田

沙田城門河畔近年「歌聲飄揚」，疑有在屯門公園「搵食」的大媽歌舞團最近加入進駐，日日沿岸放聲高歌，吸引大批大叔圍觀。歌女演唱期間收受大叔打賞，更疑設「卡拉OK」服務，大叔付費點唱或自娛高歌，大媽記帳後私下收費。惟激昂歌聲滋擾沿岸居民及跑步人士，即使掛滿針對噪音的警告橫額，區議員仍接獲投訴不絕，直斥執法少、檢控程序繁瑣，建議倣效亂拋垃圾般即時票控。



東網記者連日觀察，沙田公園對出的瀝源橋附近，數隊歌舞團長駐表演。上周四下午約3時，1名長髮歌女在橋底下獨唱，連接喇叭及咪高鋒，高唱多首國語經典，至少10名大叔圍觀，有老伯更豪爽地拿出100港元鈔票打賞。她一直演唱至黃昏近6時，期間有單車人士疑不滿她聲浪過大，舉起手機拍攝。該處近年不少大媽跳舞，近日此類疑來自屯門公園的大媽歌舞團入侵，聲威更壯。



沿河岸旁掛起多幅橫額，列明在公眾地方奏玩任何樂器或使用揚聲器，最高可罰款1萬港元。惟警告作用不大，同日不遠處就有另一班歌女載歌載舞，中年女士放聲高歌，逾10名街坊跳舞，途經市民均要再三退避。



假期更熱鬧，河邊3、4個歌舞團大比併，其中1隊歌舞團有歌女身穿華麗禮服，由下午2時許開始高歌，時而獨奏、時而合唱。除了數名成員輪流獻唱外，亦有疑似街坊即席演唱，及後成員以筆記簿或平板電腦記錄。據了解，成員為演唱者記帳，表演街坊每首點唱歌曲需付30港元。



沙田區區議員丘文俊指，雖沿岸有警告列明製造噪音可被罰款，近年接獲噪音滋擾投訴卻不跌反升，他指目前檢控程序繁瑣，過去更鮮有執法。他指遠至車公廟站屋苑居民投訴噪音滋擾，建議當局倣效票控亂拋垃圾的做法即時票控。



同區另一區議員黎梓恩亦指，近2年收到逾40宗噪音投訴，他認為掛橫額警告作用有限，又指歌舞團已由原來2至3檔，擴展至5至6檔，反映當局未能有效打擊。



執業大律師陸偉雄稱，以《噪音管制條例》檢控必須要有人投訴，經執法部門搜證，投訴人出庭作證才有機會成功檢控，他擔心改成票控將面對法律挑戰。



警方發言人指，由2017年至今年第1季，共接獲299宗涉及沙田城門河畔行人路一帶的噪音投訴，並在去年4月向一名人士提出檢控，該人士被法庭判處罰款3000港元。

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