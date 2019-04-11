港故mini：半年花三萬元夾公仔　港男變身導師　月薪媲美大學生

夾公仔這個屬於不少香港人兒時回憶的活動，近年再度襲港，店舖愈開愈多，機中的貨品更是花樣多多。每個人對於夾公仔這件事，都有不同的看法。有人想花掉身上的零錢、有人花上百元只為夾到自己的心頭好、有人想以小博大賺一點錢、也有人只是單純享受夾公仔那瞬間的快感。



「夾公仔嗰種癮，嗰種成功感同自己喺出面買嘅感覺完全唔同。」現為夾公仔店舖的駐場導師Tony，都是夾公仔的愛好者。他自去年九月在台灣旅行，第一次嘗試夾公仔後，就徹底迷上了這件事。



他記得當時大概用了三百多元的港幣，才夾到自己喜歡的模型。但他坦言，在蹲下來掀起擋板，拿出模型那一下的成功感卻是無與倫比的。



用金錢堆出經驗



回港後，Tony經常流連於不同的公仔店，看看有甚麼喜歡夾的貨品。期間也會上網看不同的教學和分享，再付出金錢去實踐。他為自己訂了一個上限就是每次1500元，他表示這是他當時可以用來消費的極限金額。有時候花上大量金錢仍一無所獲，也只能逼自己停手。



「唔忿氣㗎，點解夾極都夾唔到，係咪自己認知唔夠，定係練得唔夠呢？」就算回到家裏還是會不停地想。想完就會上網看一下別人的技巧，然後隔天再去挑戰。Tony笑說現在的技術和經驗都是用金錢堆出來的。



由熟客變成駐店導師



除了夾自己的心頭好，Tony也會夾女朋友喜歡的公仔給她。漸漸地，Tony成為了店裏的熟客，老闆也會不時教他一些夾公仔的小技巧。後來兩人愈聊愈投契，老闆也知道Tony有一定的技巧和知識，就決定聘請他來做店裏的夾公仔導師，連加班費用，每月收入約12000元。



「介紹吓商品、幫客人擺位、教客人夾公仔嘅技巧，例如睇吓公仔重量嘅分布、要攞邊個位、點樣落爪等。」Tony對着鏡頭說起自己工作的情況。他笑說在工作期間見過各種各樣的客人：有的花上千元，在同一部機前逗留了一個半小時，就是為了要夾齊一整套的「公主」；有的只是單純享受夾公仔的過程，最後將夾到的公仔拿給Tony，要他送給夾不到東西的小朋友。



看着客人滿足的笑容，Tony說道：「我覺得如果以一種娛樂去諗嘅話，其實會舒服好多。夾到當然開心，夾唔到都唔好傷心，唔好將事物睇到咁重，始終佢本身係一種休閒嘅活動。」



今集《港故mini》用大約3分鐘，帶大家看Tony由迷上夾公仔到成為導師的故事。



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