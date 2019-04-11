Dr.東：長用過濾藍光產品傷眼　做戶外運動可防近視

現代人的生活離不開各種屏幕，隨着幼童使用電子產品普及化，很多家長擔心屏幕的藍光會傷害小朋友的視網膜細胞，並增加近視的風險。有眼科專科醫生指，兒童近視非單一因素造成，家長毋須刻意使用過濾藍光的產品，否則護眼隨時變傷眼。



奧比斯義務眼科醫生伍立祺指，香港教育制度令家長普遍注重功課及考試，學童無可避免要常常面對書本及電子產品，缺乏戶外運動，近視的風險因此大增，加上近視或與遺傳有關。伍指，科學家雖未找到「近視基因」，但有研究指若父母其中一方有六百度或以上的深度近視，小朋友更有機會出現近視，若父母雙方均有深度近視，小朋友近視風險將較一般人高出十倍或以上。



小朋友發育期間近視度數可能逐步加深，目前未有方法根治近視，但伍建議可使用光學離焦眼鏡、隱形眼鏡或眼藥水，控制近視加深的速度，其中使用低濃度阿托品眼藥水最有效，臨床數據顯示，近視速度平均能減慢五成，待視力穩定後可停用。伍指低濃度阿托品眼藥水在港十分普及，患者可向私家眼科醫生查詢。



近視愈深，眼球愈長，視網膜等組織會因眼球拉長而變薄，長大後會較一般度數正常人士易患有視網膜脫落、黃斑病變及青光眼等嚴重眼疾。伍表示，即使通過激光矯視恢復視力，亦無法改變眼底結構，深度近視引起的併發症風險仍存在。



伍指每日進行至少四十分鐘戶外運動，能有效預防近視，有研究發現，戶外運動能刺激小朋友腦神經遞質多巴胺釋放，可減低近視的形成和加深。伍又建議小朋友近距離觀看物件時，光線要適中，並應保持適當距離及多眨眼，此外，每隔二十分鐘應讓雙眼休息二十秒，望向距離二十呎以外的地方，此舉有助放鬆雙眼，延緩近視加深。



近年不少家長會為兒童購買過濾藍光的產品及太陽眼鏡。伍表示，醫學上未能證實過濾藍光的產品有效護眼，而過分使用或會影響生理時鐘，但進行戶外活動時應佩戴具有「UV400」或「UV100%」的太陽眼鏡，阻隔紫外線。伍建議家長在兒童四歲前進行全面的眼睛檢查並定期覆查，保持兒童飲食均衡及有足夠的休息。



國際防盲組織奧比斯在全港幼稚園舉辦「愛眼小特工」校園活動，倡導學童戴上能阻隔紫外線的太陽眼鏡進行戶外活動，保護視力，查詢可致電： 25087026 。



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