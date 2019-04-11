時裝店內霸路嬉戲　3父子疑不滿被趕︰聽日會再嚟

親子玩樂都要有合適場地。近月在銅鑼灣一間連鎖時裝店內，有爸爸與2名兒子坐在地上玩紙牌遊戲，結果被店內顧客誤撞後，反指對方「唔帶眼出街」。



有網友投稿至Facebook專頁「生仔要考牌系列」，指上月中在利舞臺一間連鎖時裝店購物時，意外撞到一名小朋友。當下她雖心感奇怪：「我撞到嘅只係一隻小狗嘅高度，正常呢個高度嘅小朋友應該未識行㗎」，但仍即時道歉。



她細看下發現，「原來佢哋一家三口坐喺人哋間全球旗艦店嘅童裝部，坐地下玩Card Game（紙牌遊戲）」。



該爸爸「愛子心切」，向她怒目而視，更用英文向一對兒子說：「啲人盲㗎，唔會帶對眼出街，唔使理佢。」女網友聞言大怒，與他理論，更請經理着他起身離開。



最終該名爸爸離開前表示：「我聽日會再嚟」，她便反擊謂：「記得聽日帶埋Bunsen Burner（本生燈）嚟煮麵喎」。



有網民紛紛批評：「人無恥便無敵嘅典範」、「不知所謂，仲唔覺得自己有錯」、「考牌冇分國界」、「屋企冇錢開冷氣咩」。

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