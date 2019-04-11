特別財會：翻新公廁望達乾爽無臭4目標

財政預算案提出在未來5年撥款逾6億港元翻新約240個公廁，食環署署長劉利群在立法會財委會特別會議表示，最近已與建築署及機電工程署會面，商討翻新公廁事宜，初步取得共識。該署將會以工作坊模式收集持份者對翻新設計的意見，期望達到4個目標，包括乾爽、無臭、無污漬及盡快維修損毀設施。



同一會議亦有討論鼠患問題，立法會議員陳凱欣質疑食環署花錢購入監察鼠蹤的夜視儀器，而非加強滅鼠人手及硬件：「鼠患活躍我哋好清楚，區議員手機隨時收埋唔少肥鼠相，唔洗你再花錢監察。」劉利群回應稱，食環署滅鼠數目過去數年也有增加，如由2016年年捕1.3萬隻，增加至2018年年捕1.6萬隻。



衞生服務界議員李國麟則關注當局推廣預先包裝食物低鹽低糖的成效不顯著，兩年間僅230款預先包裝食品符合法例「低鹽、無鹽、低糖、無糖」定義。食物及衞生局長陳肇始回應，已與香港數間具規模的食物製造商聯絡，涵蓋飲料、即食麵、湯水等，未來會有更多預先包裝食物符合健康準則，當局亦會鼓勵飲食業界推出更多低鹽低糖菜式。