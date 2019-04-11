特別財會：八大自資課程均有賺　港大最多盈餘逾2億

香港8間大學近年開辦不少自資課程，教育局向立法會特別財務委員會提交文件指，各院校在16/17至17/18年度均有錄得盈餘，其中香港大學在17/18年度的學費收入最高，達15.6億港元，所錄得盈餘亦最高，有2.05億港元。其次是香港理工大學，學費收入有14.62億港元，亦將2年虧蝕情況扭轉為有盈餘，由16/17年度虧蝕3400萬港元，至17/18年度盈餘8400萬港元。



教育局根據大學教育資助委員會提供資料回覆立法會議員提問，除港大及理大學費收入最高外，排第三是香港中文大學，17/18年度學費收入10.29億港元，同年度盈餘1.94億港元。嶺南大學學費收入最少，僅1.37億港元，而17/18年度，盈餘亦最少，僅1400萬港元。香港城市大學學費收入不俗，17/18年度有8.33億港元，盈餘亦較16/17度回升，升至1.72億港元。香港科技大學的學費收入只有6.05億港元，但17/18年度盈餘比對上一年多，達1.6億港元。



八大自資課程錄得盈餘/虧損(港元)



院校/ 2016/17年度 / 2017/18年度



香港大學/2.7億/2.05億

香港中文大學/1.42億/1.94億

香港城市大學/1.61億/1.72億

香港科技大學/9000萬/1.6億

香港理工大學/-3400萬/8400萬

香港浸會大學/5600萬/6400萬

香港教育大學/4200萬/4200萬

嶺南大學/300萬/1400萬

